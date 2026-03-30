首相官邸離婚後共同親権を選択可能にする改正民法が4月1日に施行される。家族の在り方が多様化する中、子どもの利益のために夫婦双方が別れた後も養育に携われるようにするのが目的で、1947年から続く離婚後の親権制度見直しは初めて。養育費不払い対策として、子1人につき暫定的に月2万円を請求できる「法定養育費」も始まる。現行制度は離婚後、父母どちらかを親権者にすると定める。改正法では、離婚時に父母の協議で共同親