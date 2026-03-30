三菱ふそうトラック・バスは30日、排出ガスの浄化装置を制御するソフトウエアに問題があり、装置が故障してもモニターに警告が表示されない恐れがあるとして大型トラック「ふそうスーパーグレート」計3万4092台（2021年4月〜26年2月生産）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、不具合や事故の申告はなかった。ソフトウエアを修正して対応する。