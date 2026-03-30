ボクシングの大橋ジムの大橋秀行会長（６１）が３０日、横浜市で取材に応じた。２９日、ＷＢＡ世界スーパーライト級４位の平岡アンディ（２９）が大橋ジムを離脱することをＳＮＳで発表したことを受け、「（試合前に）ビザの問題やいろんな大変なことがあった。これからは自分で好きなように自由にやってもらいたい」と言及。「彼は実力的には世界王者になれるし、もちろんこれからも協力する。彼は性格もいいので、どこに行って