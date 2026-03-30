京都・南丹市で小学5年の男子児童が行方不明になって、30日で一週間です。男子児童が身に着けていたとみられる黄色の通学かばんが、山の中で見つかったことが分かりました。南丹市立園部小学校5年の安達結希さん（11）は3月23日、卒業式に出席する予定でしたが登校せず、その後行方が分からなくなっています。警察によると、29日午前、南丹市園部町内の山の中で、本人が身に着けていたとみられる黄色のリュック型通学かばんが見つ