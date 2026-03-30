フリーアナの宮根誠司（62）がMCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が30日、放送5000回を迎えた。宮根は番組を制作する読売テレビを通じ、「『ミヤネ屋』は3月30日のきょう、放送5000回を迎えました。20年もの長い間、飽きずにご覧いただいて、視聴者の皆さまには感謝の一言しかございません。番組は残り半年となりますが、これからも全力で頑張ります！」とコメントを寄せた。また、同局は、同