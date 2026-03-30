「神業的整列」ができるまでを…西濃運輸の公式SNSアカウントが「出来上がるまでを見てみたいと言っていただいたからには、お見せしないわけにはいかない！」というコメントとともに1本の動画を投稿。これが大きな話題を呼んでいます。どのようなことがあったのでしょうか。【動画】えっ…これが「西濃トラックの神整列誕生までの一部始終」です同アカウントは3月24日、物流拠点にずらりと並んだ大型トラックの画像を「整列な