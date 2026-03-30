MDホールディングス（大阪府東大阪市）はこの春、魚原料の新製品を相次ぎ投入。おつまみ需要と健康志向にアピールする。いち推しに上げるのが「炙りさんま 甘露煮仕立て」。「さんまを使った珍味はあまりなく、手軽なお菓子として開発」（開発戦略グループ）。菓子として気軽に食べられるだけでなく、惣菜のような満足感が得られる商品を目指し、佃煮の平松食品（愛知県豊橋市）と共同開発。開発担当者は「そのまま小皿に載せ