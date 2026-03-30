国分グループ本社が輸入販売する「KWV カフェ・カルチャー」は新たに国際フェアトレード認証を取得した。KWVは、世界100か国以上に輸出している南アフリカ最大のワイン・ブランデー生産者。国分グループは60年以上にわたってKWVを取り扱い、日本で最も売れている南アフリカNo.1ブランドとして知られている。KWVのワインは持続可能な南アフリカワインに認定されており、2013年には国際フェアトレード認証を取得。このたび日本