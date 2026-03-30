味の素は8月1日納品分から、業務用の調味料、加工食品等の出荷価格を改定する。原料価格の高騰と包材費、物流費、人件費などの継続的な上昇などがその理由。値上げ幅は約3〜30％。対象製品は業務用のうま味調味料、塩、低カロリー甘味料、和風調味料、洋風調味料、中華調味料、メニュー用調味料、ソース、ドレッシング、スープ、サラダ、おかゆ、その他調味料・食感改良剤など合計191品種。ソース