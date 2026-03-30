湯沢町は、会計室に所属する60歳の女性職員が約640万円の公金を横領したとして、3月30日付で懲戒免職にしたと発表しました。 懲戒免職処分となったのは、湯沢町会計室の会計係長60歳の女性職員です。湯沢町によりますと、2024年秋ごろから3月までの期間に60歳の女性職員が、現金の一部である公金642万900円を金庫から無断で持ち出し私的に使用していた事実が確認されたということです。 女性は、私的に使用した事実を認め「