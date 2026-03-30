村上宗隆の3戦連発に驚愕の声が続出した(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月29日、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、2回に開幕から3戦連発となる3号ソロを放ち、現地に衝撃を与えている。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン日本人選手初となるMLBデビュー戦からの3発に、地元局『Chicago Sports Network』のホワイトソックス専門Xは「なんてキャリアの幕開けなんだ！」と