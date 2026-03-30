打席で集中し、圧巻の結果を残している村上。その内容の良さは数字に表れている(C)Getty Images和製大砲の快進撃だ。現地時間3月29日に敵地で行われたブリュワーズ戦に、ホワイトソックスの村上宗隆が「2番・一塁手」で先発出場。2回に開幕から3戦連発となる第3号ソロを放つなど、開幕3連敗スタートとなったチームにあって、数少ない見せ場を作った。【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン低迷するチームとは裏腹に