大阪市教育委員会は、市立学校や幼稚園の職員の人事異動を発表しました。 【画像を見る】小学校や中学校の校長・教頭先生はどこへ行ったん？【全部見る】 教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は2994人でした。 前年度よりも258人増加しましたが、市教委は「異動規模は例年と同規模」だとしています。 異動の内訳は次のとおりです。（）内は前年度の異動対象者数。 【内訳】▽校園長122人（128人）▽