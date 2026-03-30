京都新聞ホールディングス（HD）側が、オーナー家に属する相談役の女性（当時）に、約30年にわたり“異様に”高額な相談役報酬などを支払っていた問題。 HD側が報酬などの返還を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は1審判決を変更し、3億円あまりの返還を女性に命じました。 HD側の主張をすべて認めて5億円あまりの返還を命じた1審判決から、2億円が減額された形です。 ■年額4100万～6200万円の相談役報