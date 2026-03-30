米国などの対イラン軍事作戦で地上作戦をにらんだ準備が進んでいることを受けて、イラン軍中央司令部の報道官は２９日、ビデオメッセージで「米軍の司令官や兵士たちはペルシャ湾のサメの格好の餌になるだろう」と挑発した。また、米国のトランプ大統領について、報道官は「世界で最もウソつきで、知性に欠ける大統領だ」とこき下ろした。米軍の地上侵攻については、「イランのイスラム戦士たちは、この機会を長らく待ち望ん