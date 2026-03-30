AIに取って代わられる仕事、生き残る仕事はそれぞれどんなものがあるのか。2ちゃんねる創設者のひろゆきさんは「AIが進化するほど、まともな正解がある仕事はどんどんなくなっていく。逆に生き残るのは、理屈より感情に財布を開かせるような仕事だ」という――。※本稿は、ひろゆき『人生の正体 生きること、死ぬこと』（徳間書店）の一部を再編集したものです。提供＝徳間書店■AIに食われる職業、残る職業今後、AIが普及しきった