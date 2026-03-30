キャスターの滝川クリステルが２９日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、育児などをベビーシッターに任せているのでは？という世間の声に答えた。滝川の夫は小泉進次郎防衛大臣。１９年８月に総理官邸で結婚会見したことも話題となった。当時、２人が交際していることは全く報じられておらず、大ニュースに。滝川は総理官邸では白いワンピース、横須賀の自宅前では赤い洋服を着用し、それがネットで話題になるなど、ブームを