女優星宏美（37）と歌手津吹みゆ（30）がダブル主演する朗読劇「ほんとの空・青い空」（東京・中落合のシアター風姿花伝、4月9〜12日、6公演）の取材会が30日、都内で行われた。第2次世界大戦下の1944年（昭19）、高等女学校4年の佐々木和子（津吹）のクラスに代用教員の田中智恵子（星）が赴任してくる。2人の師弟愛を主軸にして生きることの尊さを描く。星は「お芝居を始めて20年たちますが初めて演出も手がけます。朗読劇ですが