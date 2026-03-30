燃料不足のため閉鎖されたガソリンスタンド＝24日、キューバの首都ハバナ/Yuri Cortez/AFP/Getty Imagesワシントン（CNN）トランプ米大統領は29日、ロシア船籍の石油タンカーがキューバに向かうことを米国が容認する考えを示した。深刻化するエネルギー危機に直面するキューバに対して事実上の燃料封鎖を行ってきた政権の方針を覆す動きとなる。米国はここ数カ月、共産党政権が続くキューバへの圧力を強めてきた。最大の石油供給国