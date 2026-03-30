アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、25年7月18日の日本での初日から29日までの公開255日間で、日本国内での興行収入が400億2394万3700円、観客動員2734万5654人を記録した。製作・配給のアニプレックスが30日、発表した。興収100億突破が公開から8日間、200億突破が23日間、300億突破が公開から46日間と、日本映画史上、最速での突破を続けてきた。25年9月16日の発表段階で、興収31