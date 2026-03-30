血糖値の上昇を抑える食事法は何か。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「食事時間をコントロールすることで、血糖値上昇の抑制によい効果を与えられる。例えば起床して8時に朝食を摂ったら、昼食と夕食の理想的な時間帯は自ずと決まってくる」という――。※本稿は、米井嘉一『糖と脂で体は壊れる 疲労、病気、老化の原因「糖化」の正体』（池田書店）の一部を再編集したものです。写真＝iS