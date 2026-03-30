心穏やかに生きるにはどうすればいいか。元結不動密蔵院住職の名取芳彦さんは「世の中は『諸行無常の法則』に逆らえないため、正しいやり方も間違ったやり方もない。残るのは、『俺のやり方』だから、だれしもが自分のやり方しかできないと考えてみるといい」という――。※本稿は、名取芳彦『グズを直す本』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／champpixs※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／champp