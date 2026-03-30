健康維持のために避けるべき食べ物は何か。医師の牧田善二さんは「洋菓子も和菓子も、甘いお菓子は糖質の塊だ。食べたときには、なんともいえない幸福感を覚えて元気が出るが、『血糖値スパイク』が起きるため再び糖質を欲するようになり、中毒性をもたらす」という――。※本稿は、牧田善二『脳と体が老けない人の食べ方』（新星出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yasuhiroamano※写真はイメージです - 写真