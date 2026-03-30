ヤンキースのお騒がせ男のジャズ・チザム・ジュニア内野手（２７）の婚約者でミュージシャンのアーナ・マックさんがチザムの?元カノ?を猛口撃している。オフに婚約して幸せいっぱいの２人だが、先ごろ思わぬ?横やり?が入った。チザムとかつて交際していたオリビア・ブラウンさんがインスタグラムでチザムが「浮気相手と婚約した」などと発言。怒ったマックさんが自らのポッドキャストで猛反撃している。マックさんは「彼女が