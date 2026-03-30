京成電鉄は30日、2026年度より、メジャーリーグ・ベースボール（MLB：Major League Baseball）のオフィシャルパートナー契約を締結し、ロサンゼルス・ドジャースに所属する佐々木朗希選手を起用した各種プロモーションを展開すると発表した。京成電鉄ではこれまでも佐々木選手の投球速度160km/hと在来線最速である160km/hで京成上野駅と成田空港駅を結ぶ「京成スカイライナー」を重ねたプロジェクトや、出身地である東北地方で