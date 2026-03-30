クエンティン・タランティーノ監督作品「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」（２０１９年）の続編が今年夏の公開に向け、順調に進んでいるという。続編「クリフ・ブースの冒険」（原題）では、１作目で、落ち目の西部劇スター、リック・ドルトン（レオナルド・ディカプリオ）のスタントマン役を務めたクリフ・ブース（ブラッド・ピット）がその後、１９７０年代のハリウッドで新たな仕事に挑む姿を描く。芸能ニ