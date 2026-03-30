有名翻訳家のファン・ソクヒ氏が、過去に3度の性犯罪に関与していたという疑惑が浮上した。これに対し、本人がSNSを通じてコメントを発表している。【写真】“3度の性加害”疑惑のファン・ソクヒ氏3月30日午前、韓国メディア『Dispatch』は、ファン・ソクヒ氏が2005年と2014年に、計3度の性犯罪で立件されたと報じた。ファン氏は過去に『デッドプール』『スパイダーマン』『X-MEN』『ウォーム・ボディーズ』といった人気海外作品を