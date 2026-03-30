【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの鈴木奈々が3月29日、自身のInstagramを更新。愛車を公開し、話題になっている。【写真】37歳タレント「鈴木さんだけに」コンパクトな愛車公開◆鈴木奈々、自身の愛車を公開鈴木は「私の愛車はSUZUKIのクロスビーです」とつづり、ナンバーを隠した愛車の写真を公開。駐車場に停められた車は、黒いボディがツヤツヤと輝いている。自身の愛車について「小回りきくからめちゃめちゃ運転しやすく