【モデルプレス＝2026/03/30】フリーアナウンサーの堀江聖夏が3月29日、自身のInstagramを更新。フィジーでの水着姿を公開し、反響が集まっている。【写真】“チャイナ服姿で板割り”話題の32歳美人アナ「憧れのスタイル」美脚スラリの水着姿◆堀江聖夏、フィジーでの水着姿披露堀江は「載せていなかった写真たち！ inFIJI」とつづり、写真を複数枚投稿。総レースの袖付きワンピースタイプの水着を着て、大きなソファで寝転んだシ