あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「SWEET LOVE SHOWER」の略語は？「SWEET LOVE SHOWER」の略語はなんでしょうか？ヒントは、今年で31年目を迎える大型フェスです！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ラブシャ」でした！「ラブシャ」は「SWEET LOVE SHOWER」を略した言葉です。「SWE