手術中に患者の神経を誤って切断し、重い障害を負わせたとして業務上過失傷害に問われていた医師、松井宏樹被告（47）の判決公判が3月12日に神戸地裁姫路支部で開かれ、佐藤洋幸裁判長は松井被告に禁錮1年執行猶予3年を言い渡した（求刑禁錮1年6か月）【写真】実際の手術シーン神経をスチールドリルで巻き込んでしまった瞬間（苦手な方はご注意ください）被害者側の代理人を務める若宮隆幸弁護士は、判決後の記者会見で「通