昨年夏の甲子園期間中に日本列島を震撼させた広島の名門・広陵高校硬式野球部の集団暴行事件に新展開だ。「加害者のひとり」が、「被害生徒の親権者」によるSNSへの投稿によって誹謗中傷を受けたとして、親権者を名誉毀損で刑事告訴し、広島県警が3月23日に受理していたことがわかったのだ。告訴状が受理されたことを受け、被害者の父親が筆者の取材に対し、冷静に次のように話した。【写真】「反省してるなら便器なめろ」広陵高