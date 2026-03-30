【DXギャバリオンブレード（ダークver.）】 3月30日16時 予約開始 10月 発送予定 価格：6,270円 バンダイは、なりきり玩具「DXギャバリオンブレード（ダークver.）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月30日16時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は6,270円。 本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン イン
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