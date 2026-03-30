ロッテ・木村優人投手（２０）が３１日の日本ハム戦（エスコン）で今季初登板初先発する。チームは本拠のＺＯＺＯで行われた西武との開幕カードを２勝１敗と勝ち越した。開幕から２カード連続で勝ち越すために大切な３連戦の初戦の先発を任されて「チームの良い流れに乗って、まずは自分のピッチングを行いたいです。気持ちを曲げずにチームが勝てるように投げます。絶対勝ちたいと思います」と必勝を誓った。２年目の昨季は