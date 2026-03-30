【新華社ハルビン3月30日】中国黒竜江省海林市海林鎮で29日、建物の一部が崩落し9人が閉じ込められた事故は、30日午前11時半（日本時間午後0時半）ごろまでに全員が救出されたが、7人が死亡した。2人は病院に搬送されたが、命に別状はないという。現在、事故原因の調査などが進められている。