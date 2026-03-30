ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEの公式サイトとSNSが30日に更新。昨年9月28日に配信リリースした楽曲「GOOD DAY」のグッズを公開した。【写真】ミセス「GOOD DAY」、新グッズ（一覧）発表で「ミュージックビデオの世界観を表現した「GOOD DAY」グッズの販売が決定いたしました！」と報告。3月30日月曜、午後3時より、オンライン受注販売の受付がスタートしたことを伝えた。オンライン受注販売期間は、きょう30日午後3時から