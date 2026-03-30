昨年1年間にストーカー規制法に基づいて加害者に出された「禁止命令」が3037件と、過去最多を更新したことが3月19日、警察庁の発表で明らかになった。【画像】池袋ポケセン殺人ストーカー男・広川大起容疑者（26）が卒業アルバムで見せていた「無垢なスポーツ少年時代」「禁止命令とは、つきまとい行為をする加害者に警察が発令し、違反すれば2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金が科される強力な行政処分。桶川ストーカー殺人