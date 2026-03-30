スターバックスでホットドリンクを頼んだ際にカップについてくるスリーブ。【写真】これは便利！スタバと焼き芋のまさかのコラボ？今、SNS上ではあのスリーブの意外な活用法が大きな注目を集めている。「スタバのスリーブ、焼き芋食べるのにちょうどいい。」とその模様を紹介したのは俳優・作家のスミマサノリさん（@sumimachine）。焼き芋にスリーブをかければ、熱さを気にせず口に運べるというスミさん。まさかスタバと焼き芋が