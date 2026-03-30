セリカ復活発言からまもなく1年半…技術革新を積み重ねた名車2024年11月に開催された「ラリージャパン2024」でトヨタ自動車の中嶋副社長の「セリカ、やっちゃいます」という発言は、多くのファンに衝撃を与えました。その後も正式発表はないものの、「GRセリカ（GR CELICA）」という商標を、2025年1月にブラジルの産業財産庁へトヨタがすでに提出していることや、ポルトガルで撮影された「テスト走行中のトヨタWRC27」とされる