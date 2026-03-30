３月３０日の北海道内は、多くの観測地点で２０２６年で一番の暖かさとなりました。雪解けも早く、観光型庭園では春の花が例年より２週間早く見ごろを迎えています。たくさんの観光客でにぎわう小樽運河。上着を脱いで散策する人の姿も見られました。（坪田カメラマン）「まだ３月ですが気温は１５℃を超えています」小樽の最高気温は１５．２℃で、５月上旬並みの暖かさとなりました。３０日の道内は南から暖かい空気が流れ込み、