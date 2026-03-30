「令和のコメ騒動」から高値が続いていたコメですが、ここにきて値下がりの傾向が見えてきました。その一方で「コメ離れ」という課題にも直面しています。ふっくらと炊き上がった羽釜のご飯。石狩市にある手作りハンバーグと札幌ザンギの専門店「ファイヤーバーグ」です。この店ではコメの価格高騰をうけ一時、ご飯の食べ放題サービスを中止していましたが、２０２５年１０月から再開しました。メニュ