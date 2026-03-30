＜フォード選手権最終日◇29日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞3日目に「78」とスコアを崩し72位に後退した馬場咲希だが、最終日のきょうはボギーなしの4バーディを奪い、前日から10打縮めた「68」をマーク。トータル6アンダー・65位タイで大会を終えた。【連続写真】馬場咲希はなぜ270ヤードも飛ばせる？メカニズムを解説アウトからスタートすると、2番でバーディが先行。さらに5番、7番でも伸ばして前