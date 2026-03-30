日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「ひとコマJLPGA」と題し、「ホールアウト後の3人にカメラを向けてみると…」と、ラウンド後の微笑ましいやり取りを収めた動画を公開した。【動画】都玲華はちゃんと「イェーイ」と言った？言わなかった？登場したのは、臼井麗香、都玲華、菅沼菜々の3人。同組でラウンドした後、カメラを向けられると並んでポーズを考え始めるが、なかなか決まらずモジモジと相談する姿が映し