ＢＴＳが２０日にリリースした５ｔｈフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」が、米国ビルボードで新記録を達成したと３０日、韓国メディアのＳＢＳ芸能ニュースなどが報じた。記事によると、音楽専門メディアのビルボードが現地時間の３０日、公式ホームページにチャートの予告記事を掲載し「ＡＲＩＲＡＮＧ」がメインアルバムチャート「ビルボード２００」（４月４日付）で１位を獲得したと伝えたという。同作は６４万１０００アル