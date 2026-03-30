元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠中の石田安奈（２９）が３０日、現在７カ月であることをＳＮＳで明かした。２８日付のインスタグラムのストーリーズでは「スイスに行ってました」「３人目が産まれると当分、身動き取るのは大変そうなので」と長女（４）、長男（１）を実母に預け、夫（５２）と夫婦でスイス旅行を楽しんだことを明かしていた。今回は、「妊娠７ケ月になるけど子供の国行ったあの広すぎる道を歩くので疲れた