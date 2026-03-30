ケニア西部で、豪雨で冠水した道路を渡る人々＝24日（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部のエチオピア、ケニア、タンザニアで3月に入り、豪雨被害が拡大している。欧米メディアによると、地滑りや洪水による死者は計200人を超えた。一帯では毎年3月ごろからの雨期に水害が頻発しており、対策が課題となっている。エチオピアでは3月上旬、南部で地滑りが発生し、住民少なくとも125人が死亡した。隣国ケニアでは3月上旬から