歌手和田アキ子（75）が、29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。40年にわたって続いたTBS系「アッコにおまかせ！」の終了を決めた理由を明かした。40年続いた「おまかせ！」は29日にレギュラー放送最終回を迎えた。番組の終了を決めたのは自分自身といい「これは正直にね。長い間やってると、老害じゃないけど『見たくない』とか。見なきゃいいのに『見たくない』と（言われる）。何か言葉を間違っ