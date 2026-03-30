フリーの青木源太アナウンサー（42）が30日、MCを務めるカンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組の長寿化に自信を見せた。歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日に40年の歴史に幕を閉じた話題から、芸能キャスターの大村正樹氏が長寿番組の秘訣（ひけつ）を「コストパフォーマンス」だと指摘。「MCのギャラなんてのは大概私の耳に入