3月27日、「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」のラインナップの一部が公開され、「郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」がSNSで大きな話題になっています。「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE4月25日より発売される「一番くじ 呪術廻戦 死滅回游 〜弐〜」。まだ全ラインナップは明らかになってはいないのですが、H賞に「郄羽史彦 MASTERLISE EXPIECE」が登場することが判明。すると