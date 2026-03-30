フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。3月30日は、弁護士の三輪記子氏が、いわゆる紀州のドン・ファン事件について解説した。 三輪「紀州のドン・ファン事件は一審二審共に無罪判決が出ました。そこから考える事件報道の受け止め方、無罪判決の分析から見えてくる私たちのバイアスについて、というテーマでお話ししたいと思います。 まず、この前、大阪